رانيا يوسف توجه رسالة للجيش الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة للجيش الأبيض "الفريق الطبي" المصري، على مجهوداتهم من أجل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت رانيا مقطع فيديو لمجموعة من الأطباء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه بصوتها : "تحية لكل أبطال الجيش الأبيض ولكل اللي بيحمونا، كنا زمان عارفين كلنا إن عندنا جيش واحد بس النهاردة اكتشفنا إننا عندنا جيشين".

وأضافت: "الجيش الأبيض بيحارب عشاني وعشانك وعشان كل المصريين، تحية ليهم من كل قلبي، في كل مكان، ولكل شهيد".

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فيما علق على الفيديو قائلة: "تحية لكل أبطال الجيش الأبيض، ربنا يحفظكم ويقويكم".

وشاركت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، محمود الليثي، خالد أنور.