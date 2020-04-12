أحمد فهمي يهنئ أوس أوس والميرغني على مسلسل "اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فهمي أصدقائه حمدي الميرغني ومحمد أسامة، على مسلسلهما "اتنين في الصندوق"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020. ونشر"فهمي" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك أخواتي الجامدين أوي". وعلق أوس أوس :"أخونا الغالي ومبروك عليك أنت وأكرم، هتكسروا الدنيا كالعادة بإذن الله". مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبدالعظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.

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