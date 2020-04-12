محمد رمضان ناعيا والدة دنيا عبدالعزيز: "أطيب الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان محمد رمضان، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة.

ونشر "رمضان" صورة تجمعه بوالدة "دنيا" عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أرق وأطيب الناس، جودي والدة صديقتي دنيا عبد العزيز، ربنا يصبر قلبك".

يذكر أن، الإعلامية بوسي شلبي أعلنت عن وفاة والدة دنيا عبد العزيز اليوم بعد صراع مع المرض.

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