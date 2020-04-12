محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، بموقع "إنستجرام" الإعلان الرسمي لمسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا. وعلق الحساب الرسمي على الإعلان: "التريلر الرسمي لمسلسل خيانة عهد في رمضان٢٠٢٠. وتعرضت الفنانة حلا شيحة لحادث سيارة في إعلان المسلسل، وظهر في الإعلان أبطال المسلسل بيومي فؤاد، حلا شيحة ويسرا وجومانا مراد، وخالد أنور. المسلسل بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، خالد سرحان، بيومي فؤاد، رمزي العدل، خالد أنور، هنادي مهنا، تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر، ومصطفى درويش وسلوى عثمان، من تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث لحلا شيحة في إعلان "خيانة عهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.