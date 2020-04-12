فايا يونان: "ولا مية كورونا يخلونا نقضي العيد بالبيجاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة فايا يونان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تحتفل بها بعيد الفصح. وكتبت فايا: "فصح مجيد، ولا مية كورونا بيخلونا نقضي العيد بالبيجاما! على أمل حياة جديدة لكل الكوكب". وتعتبر فايا يونان من أبرز الفنانات السوريات على الساحة الفنية، وتتمتع بصوت مميز وعذب، ولها جمهور كبير خاصة بعد دخولها موسوعة جينيس، وكانت فايا يونان قد طلبت من جمهورها في العام 2014 أن يقوموا بتحويل الأموال لصالح الأغنية عبر المساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني "زومال" وتفاعل الجمهور بقوة مع فايا، واستطاعت في فترة قصيرة أن تجمع 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 مليون ليرة سورية، وهو أمر غير مسبوق في الوطن العربي، حسب وصف القائمين على موسوعة جينيس.

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