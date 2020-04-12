إنجي علاء: غدا طرح إعلان مسلسل"النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الكاتبة إنجي علاء، عن طرح إعلان مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، غدا الإثنين، والمقرر أن ينافس في دراما رمضان المقبل.

ونشرت "إنجي" فيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " انتظروا غدا إعلان مسلسل النهاية.. يا رب الشغل يعجبكم".

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حتى يتم خطفه فى أحداث المسلسل.