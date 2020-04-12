تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعترف: لجأت إلى علاج من الجن والحسد

كشفت الإعلامية والفنانة المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد، أنها لجأت إلى علاج من الجن والحسد، بعد وقوعها في أكثر من مشكلة الآونة الماضية، ما جعلها تؤمن بأعمال الجن التي يفعلها البعض، موضحة أنها تمشي الآن على وصفة علاجية بالقرآن للتعافي.

وروت ريهام، في فيديو طويل، كيف تقضي وقتها في الحجر المنزلي؟، وكيف تخلّصت من وزنها الزائد؟، وأيضا تحدثت عن مشكلات صحية تعرضت لها، أبرزها مشكلة في عينها يجب أن تخضع لعملية جراحية في وقت قريب.

وقالت ريهام حلال الفيديو: "وزني زاد 4 كيلو أثناء الحظر لذا قررت أعمل رجيم وأوزن نفسي معاكم بعد 13 يوم رجيم".

وتابعت: "بالنسبة للنضارة عشان في ناس كتير بتقولي النضارة بتقع منك.. أنا عاملة عملية في عنيا وعنيا شكلها مش حلو.. ولازم أسافر أعمل عملية تانية فيها ومينفعش أسافر دلوقتي عشان العضلة بتاعة جفني سقطت".

وأردفت: "أنا بعمل رجيم يوم كله فاكهة ويوم كله خضار.. ويوم كله خضار وفاكهة.. وبعدين يوم بروتين يعني لحوم أو سمك أو زبادى وآخر يومين فاكهة".

وأضافت: "الناس كلها زهقانة من البيت بس أنا الوحيدة اللي مش زهقانة لأني مش عاوزة أخرج.. أنا بس عاوزة أسافر أعمل عملية عنيا لأن فى غرزة فكت وعنيا وارمة".

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وأكملت: "أنا حصلي حاجة غريبة جدا.. حتى لما مبقتش أشتغل كنت بخرج وبروح وباجي وبفكر في مشاريع.. وابني طبعا واخد جزء كبير جدا من وقتى لأنه لسه بيبي.. بس لما الحظر جه قررت إني أنا أعمل حاجات كان نفسي أعملها طول الوقت".

ولفتت: "طبعا انتوا شوفتوا حلقة الجن وفى ناس كتير مش بتؤمن بالجن ومش بتؤمن بوجوده وناس تقول دا أي كلام ودا شعوذة.. بس أنا مؤمنة جدا بالسحر وبوجود الجن حوالينا وشايفة إن أي حاجة وحشة بتحصل بيبقى تلت أربعها حسد أو إن حد عامل عمل أو كدا واكتشفت إن في ناس كتير بتعمل كدا وعلى مستوى رفيع من الثقافة".

وأشارت: "في واحدة بثق فيها جدا وهيا ست طيبة جدا قالتلي في حل مش هيمسك بأي مكروه فقالتلي على وصفة لطيفة جدا للوقاية يعني.. قالتلي إن الأذكار بدل ما تتعمل صبح وبالليل بتتعمل صبح وبعد العصر وبالليل".

وتابعت: "بعدين لو حد حاسس إن هو محسود أو حياته فيها حاجة غلط أو ناس بتكرهه أو عاملاله حاجات كدا أو كدا يقرأ سورة البقرة ٤٠ يوم وبعدين يقرأها كل ٣ أيام.. فمن أول القرارات اللي قررتها في أيام الحظر دي إني هقرأ سورة البقرة ٤٠ يوم ورا بعض وبعدين طول حياتي إن شاء الله هقرأها كل ٣ أيام".