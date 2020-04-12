تراند اليوم : ببطن مكشوف.. بنت عمرو دياب تشغل السوشيال ميديا "فيديو"

نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، التقطتها على طريقة السيلفي.

وظهرت كنزي في الصورة وهي ترتدي ملابس كاجوال، يتكون من بنطال جينز وتي شيرت قصير، وبطن مكشوف، لتثير جدل متابعيها.

من جهة أخرى، حققت أغنية "زي مانتي" للفنان عمرو دياب 5 ملايين و764 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به، ضمن أغاني ألبوم "سهران".

أغنية "زي مانتي" لـ عمرو دياب، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وهي من بين أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، بجانب أغنية بالضحكة دي، سهران، يوم تلات، وقدام مرايتها.

كان عمرو دياب احتفل مع جمهوره بطرح ألبومه الجديد سهران في حفل بمركز المنارة يوم 29 فبراير الماضي.