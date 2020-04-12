الموسيقار العالمي ياني يكشف عن مفاجأة لجمهوره

كشف الموسيقار العالمي ياني عن مفاجأة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

في إطار إلتزام المواطنين بالحجر الصحي المنزلي، قرر الموسيقار اليوناني العالمي ياني، إقامة حفل لايف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق14 أبريل، في تمام الساعة

12 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بالإضافة إلى صفحته الرسمية على "فيسبوك".

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وفي نفس السياق، كان قد أحيا العالمي "ياني"

حفلاً موسيقاً، في يوم 26 يوليو لعام 2019 الماضي، في مصر، وذلك ضمن جولتة العالمية في عام 2019.

يذكر أن الموسيقار العالمي ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحًا وترحابًا كبيرياً، كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.