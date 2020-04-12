صور.. محمد رمضان ينعى والدة دنيا عبدالعزيز

نشر النجم محمد رمضان بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعى رمضان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، قائلًا: الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته

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يا ارق وأطيب الناس .. چودي والدة صديقتي ربنا يصبر قلبك.

يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو بطولة كل من محمد رمضان، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي،

عبدالعزيز، مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك عبدالباقي، إدوارد، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، رحاب الجمل، محمد أحمد ماهر، مي عرفة، سلوى عثمان، روجينا، صفاء الطوخي.