لا سحر ولا شعوذة..ماجد المصري يرفع أثقالًا بإصبع

شارك الفنان ماجد المصري جمهوره مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "ماجد" في الفيديو: " وهو يرفع أثقالًا فى حديقة منزله بإصبع واحد فقط، لكن بعد ثانيتين فقط، يرفع يده فيما تظل الأثقال تُرفع وحدها، ثميعود لحملها بنفس الإصبع، من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير Tiktok ".
شاهد الفيديو..
ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان لهذا العام، بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينماعرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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