شاهد.. ماذا قالت شيرين رضا عن واقعة شبرا البهو

علقت الفنانة شيرين رضا من خلال تدوينة على واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، دفن طبيبة الكورونا، التي توفيت فور إصابتها بالفيروس المستجد كوفيد19، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". كتبت "شيرين": "هم غير بني آدمين، ‏ناس رافضة تدفن طبيبة في قريتها، وناس رافضة دكاترة ترجع بيوتها علشان خايفين، وأبطال كتير مش بيرجعوا بيوتهم أصلا علشان يداووا المرضى. كل دول مصريين بس مش كلهم بني آدمين!!". دول مصريين بس مش كلهم بني آدمين!!". Advertisements وفي سياق آخر، تواصل الفنانة شيرين رضا، تصوير دورها في مسلسل "ليه لا" والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل2020 ، ويشارك في بطولته" أمينة خليل، محمد الشرنوبي"، تأليف ورشة عمل تحت إشراف مريم نعوم.

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