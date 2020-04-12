بـ فيديو ساخر .. لقاء الخميسي تشعل تيك توك بفوزية في سك على بناتك

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "لقاء" في الفيديو:" تؤدي مشهد للفنانة سناء يونس من مسرحية سك على بناتك، من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير Tiktok ". مسرحية سك على بناتك، من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير Tiktok ". Advertisements شاهد الفيديو.. من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم. "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

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