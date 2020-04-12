شاهد .. هيثم شاكر في كواليس حب عمري

نشر الفنان هيثم شاكر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر هيثم من خلالها في كواليس حب عمري. Advertisements يذكر أن مسلسل حب عمري من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة كل من هيثم شاكر، مي القاضي، ديانا هشام، تامر فرج، أماني كمال، أحمد كرارة، منة فضالي، سامح الصريطي.

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