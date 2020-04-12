بـ ساندوتش التونة.. محمد هنيدي يغني أمام الكاميرا

نشر النجم محمد هنيدي صورة ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر هنيدي من خلالها وهو يغني بساندوتش التونة، قائلًا: ياريت أي حد يعدلي الصورة ويحط ميكرفون أو سندوتش تاني عشان مابحبش .. أصلًا التونة وكنت باكلها غصب ليه طفل صغير يأكل تونة. التونة، قائلًا: ياريت أي حد يعدلي الصورة ويحط ميكرفون أو سندوتش تاني عشان مابحبش .. أصلًا التونة وكنت باكلها غصب ليه طفل صغير يأكل تونة. Advertisements يذكر أن النجم محمد هنيدي شارك مؤخرًا في بطولة فيمله الفارس واﻷميرة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، عبلة كامل، عبدالرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، سعيد صالح،غسان مطر، عثمان عبدالمنعم.

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