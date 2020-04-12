شاهد حفل أندريا بوتشيلي من كاتدرائية دوومو لمناسبة عيد الفصح-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعاني إيطاليا من تفشي وباء كورونا بشكل كبير حيث وصل عدد الحالات التي سجلتها إيطاليا منذ بدء تفشي المرض إلى 156 ألفا و363 حالة، ووفقا لهيئة الوقاية المدنية في إيطاليا 3 آلاف مصاب و343 موجودون في العناية المركزة ما يدخل على انخفاض بمقدار 38 حالة عن الأرقام التي أُعلن عنها أمس السبت.

وعلى الرغم من القلق والحزن ورائحة الموت التي تسيطر على هذا البلد الأوروبي خرج مغني الأوبرا الإيطالي الشهير ليمنح بعض الأمل ويرفع الصلوات في عيد الفصح المجيد كي ينقذ الله هذا البلد والعالم من خطر هذا الفيروس القاتل فأحيا حفلاً موسيقياً من أجل الأمل" تضمن إنشاده أغاني روحية عالمية وبشكل مباشر عبر يوتيوب وعدد من المحطات التلفزيونية الإيطالية، من داخل كاتدرائية دوومو بمدينة ميلانو الإيطالية التي كانت خاوية تماما، وذلك بعد إغلاقها منذ بداية معاناة الإيطاليين مع وباء كورونا.

وصحب بوتشيلي في هذا الحفل الخاص عازف آلة الأرغن الشهير إيمانويل فينايلي، وذلك باستخدام إحدى أقدم وأضخم آلات الأرغن حول العالم.

الحفل نُطم بإشراف سلطات مدينة ميلانو التي أملت أن يساعد ظهور ​أندريا بوتشيلي​ على رفع الروح المعنوية للإيطاليين، خصوصا أن عيد الفصح هو المناسبة الدينية الأكثر أهمية داخل إيطاليا، والإيطاليون الآن مجبرون على قضائه وحيدين في المنزل، بلا قدرة على التنقل، مع عدم استطاعتهم أيضا دعوة الأسرة والأصدقاء.

