معتصم النهار يتغزل بزوجته وبم شبهها؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يجاهر الممثل السوري ​معتصم النهار​ بحبه الكبير لزوجته الممثلة السورية ​لين برنجكجي​ ويحرص على نشر صورهما معاً في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي متغزلاً بها وبجمالها.

وعبّر الممثل الحائز جائزة موريكس دور عن مكنونات نفسه واختار أن يتغزل بزوجته عبر تعليق أرفقه بصورة جمعتهما سوياً في السيارة وحرص على وضع إيموجي لقبلات حمراء على كامل وجهها وكتب مستوحياً من كلمات أغنية بنت الجيران :"يا سكر انتي تشبهين القمر ..احقا اشبهك يا لوز".

وانهالت التعليقات من المتابعين الذين اعتبروا ان هذا الثنائي يليقان ببعضهما البعض من حيث الجمال والانسجام وتمنوا لهما ان يعيشا حياة مليئة بالسعادة.

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