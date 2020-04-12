داليدا خليل تعايد محبيها بالفصح ومن وصفت بـالقمرين؟-بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​ محبيها بعيد الفصح المجيد واختارت أن تتوجه لهم من خلال فيديو مصوّر لتنقل مشاعرها بكل صدق وعفوية، كما باركت للفنانة ​إليسا​ بأغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان وكذلك للفنانة ​هيفا وهبي​ فأشادت بإطلالتيهما في كليب الأغنية والتي جعلت القلب يشع فرحاً على الرغم من كل القلق الذي يعيشه اللبنانيون في ظل خطر فيروس كورونا المستجد.

وكتبت داليدا متوجهة لـ إليسا وهيفا في أول منشور:"مبروك ملكة للرومانسية و الاحساس اليسا صوت بلون الامل و الحب و الصدق طلة القمرين اليسا و هيفا خلت القلب يشع فرح رغم كل القلق يلي عم نعيشو بلبنان .. السعادة بتلبقلكن متل ما بتلبق الابتسامة لكل الشعب اللبناني".

أما في المنشور الآخر فنشرت فيديو لها عايدت من خلاله المتابعين مباشرة وعلقت عليه :"عيد فصح مجيد للجميع".

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