ميرنا وليد - بيروت - توجهت الفنانة اللبنانية ​ميرفا قمر​من خلال منشور كتبته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى متابعيها طالبة منهم البقاء في منازلهم والالتزام التام بموجبات التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية وذلك درءاً لتفشي ​فيروس كورونا​ حرصاً منها على صحتهم وصحة أحبائهم.

كما تقدمت ميرفا من جمهورها بالمعايدة لمناسبة عيد الفصح المجيد معتبرة أن روح هذا العيد تنمّ عن الأمل والحب والعيش بسعادة.

ميرفا كتبت قائلة :"إن روح عيد الفصح … هي كل شيء عن الأمل والحب والعيش السعيد. عيد فصح مجيد".

وكانت ميرفا قمر قد دعت سابقًا الجميع الى توخي الحظر والبقاء في المنازل لمنع إنتشار فيروس الكورونا العالمي القاتل وان يلتزموا بقرارات الحكومة اللبنانية التي أعلنت التعبئة العامة حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان آخر أعمال ميرفا كليب أغنيتها متلك ما حدا، من إخراج أحمد المنجد ،كلمات ميرفا قمر، الحان محمد سعد توزيع روجيه خوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميرفا قمر تتمنى على متابعيها ملازمة المنازل وتعايدهم بعيد الفصح المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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