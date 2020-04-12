أحمد الفيشاوي يشبّه هذا النجم العالمي بوالده -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ أنه وجد شخصاً شبيهاً بوالده الممثل الراحل ​فاروق الفيشاوي​.

ونشر أحمد صورة لمغني الكاونتري أوة موسيقى الريف الأميركي ألان جاكسون معتبراً أنه شبه والده إلى حد كبير، وعلق على الصورة كاتبًا: "وأخيرا عثرت على شبيه والدي فاروق الفيشاوي"، وجاءت تعليقات معظم المتابعين بأنه بالفعل شبيه الفيشاوي الأب فيما رأى آخرون أن الممثل الراحل أجمل من الفنان الأميركي فيما ذهب آخرون ليعتبروا أن فاروق الفيشاوي لا يشبه أحداً ولن يتكرر.

يإشارة إلى أن احمد الفيشاوي كان آخر أعماله فيلم "يوم وليلة" مع الممثل المصري خالد النبوي وإخراج أيمن مكرم.

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