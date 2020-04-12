ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد بأحدث صورها

ميرنا وليد - بيروت - اعتادت ​كنزي دياب​ ابنة الفنان المصري عمرو دياب نشر صور عفوية، الأمر الذي ينعكس تضارباً في آراء متابعيها بين من يجد أنها حرة في تصرفاتها وبين من ينتقدها.

وكانت كنزي أثارت الجدل اليوم الأحد بنشرها صورتين في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيهما بملابس كاجوال مؤلفة من تي شيرت قصيرة من دون كمين أظهرت بطنها وسروال جينز ووضعت فوق كتفيها سترة صوفية واسعة، وفي الصورة الثانية قامت كنزي بمد لسانها الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المتابعين.

وعلقت على الصورتين بإيموجي يظهر صوصاً وقد خرج من البيضة وقصت به المعايدة بعيد الفصح المجيد.

إشارة إلى أن عمرو دياب لا زال يحصد نجاح ألبومه الجديد "سهران" عبر يوتيوبالذي طرحه في 18 فبراير، ويضم ١٢ أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف.

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