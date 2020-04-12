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شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم الأحد، أن رضيعة في الشهر الثالث تماثلت للشفاء من فيروس المستجد (كوفيد 19)، في مدينة فاس، وسط البلاد.

وكتب العثماني، في تغريدة على موقع تويتر، أن الرضيعة أصغر مصابة بفيروس كورونا في المملكة، مضيفا أنها دخلت في وقت سابق إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن الرضيعة المتعافية قضت 16 يوما في المستشفى، وكتب “الحمد لله على سلامتها، وهنيئا لأبويها وأسرتها”.

وحظيت حالة الشفاء الجديد بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، وتداول معلقون صور الرضيعة وهي في أحضان أقاربها الذين كانوا يحملون باقات من الورد.

يذكر أن المغرب سجل 1617 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتعافى 153 منهم، بينما توفي 72.

ويقول خبراء إن الرضع والأطفال ليسُوا الفئة الأكثر عرضةً للإصابة بمضاعفات (كوفيد 19)، فيما يؤثر الوباء بشدة على كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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