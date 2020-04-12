صورة نادرة لـ يوسف داوود يخطف القلوب بوسامته

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف داوود، ظهر فيها بمرحلة الشباب، وتميز الوسامة ملامحه، لتلفت صوره الأنظار بين رواد السوشيال ميديا.

وظهر يوسف داوود، في الصورة، بالعشرينيات من عمره، وبدا فيها شابًا وسيمًا وأنيقًا، بشكل صدم البعض الذي لم يصدق أنها صورة الفنان الراحل، الذي جذب الجميع يخفة ظله.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

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