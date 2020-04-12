شكرا لقرائتكم خبر عن كلب بلدى بيجرى وراه.. فيديو جديد لمحمد رمضان فى نزهة بسيارته الفارهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد، إثناء استقلاله سيارته الفارهة في نزهة جديدة له، عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام.

وظهر رمضان في مقطع الفيديو الذي حظي على نصف مليون مشاهدة خلال ساعة من عرضه، وهو يقود السيارة ويتعرض لنباح كلب بلدي في الشارع، ويضع طبنجة بجواره في السيارة، وكتب قائلاً: "الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك".

ومن ناحية أخرى، تحدث المخرج محمد سامى عن تفاصيل دور محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وقال إن محمد رمضان يظهر فى شخصية سمكرى فى ورشة والده ولديه 6 أشقاء يدخلون معه فى صراعات طويلة تكشفها حلقات المسلسل وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش و"رأفت".

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طبنجة محمد رمضان



محمد رمضان



نباح الكلب

يأتى هذا بعدما كشف النجم محمد رمضان، عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صمم البوسترات المصور الشهير خالد فضة، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائى للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، ويعد "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.