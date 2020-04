شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان البريطانى الكوميدى تيم بروك تايلور متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان البريطانى الكوميدى تيم بروك تايلور، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 79 عاما.





ووفقا لحساب مسرح ShanklinT&CTrust عبر تويتر، فقال: "نشعر بالحزن الشديد لسماع أن تيم بروك تايلور، الممثل الكوميدى، قد توفى اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا من هذا الفيروس الرهيب، تعازينا لعائلته وأصدقائه".





وكان الممثل الراحل عضوا فى فرقة The Goodies التى اشتهرت بعروضها الكوميدية فى سنوات السبعينات والثمانينات، وشارك فى العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته، وفقا لـRT، منها Must Be the Husband و His and Hers وMe and My Girl.

Advertisements

من ناحية أخرى، رئيس وزراء بريطانيا ، بوريس جونسون، يغادر المستشفى ليواصل تعافيه فى المقر الريفى، وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فورى، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون سيكمل مرحلة التعافي من كورونا داخل مقر الحكومة.

وكان جونسون جدد شكره لموظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى مستشفى سانت توماس فى وسط لندن، لإنقاذ حياته أثناء خضوعه للعلاج في العناية المركزة من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال بوريس جونسون وهو يصدر بيانًا قصيرًا وهو يواصل شفائه: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي ".

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق إن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن جيد ومستمر، وكان داونينج ستريت قالت إن بوريس جونسون يلعب سودوكو ويشاهد الأفلام فى المستشفى وهو يواصل شفائه من كوفيد-19، بحسب سكاى نيوز البريطانية.

بعد الخروج من العناية المركزة، أصبح رئيس الوزراء مؤخرًا قادرًا على المشى لمسافات قصيرة بين فترات الراحة أثناء العلاج من فيروس التاجي في جناح آخر بالمستشفى، وتم نقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الأحد - بعد 10 أيام من اختبار إيجابي لكوفيد-19.