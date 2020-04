شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب تفكير شايلين وودلي فى اعتزال الفن فى العشرين من عمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة الأمريكية شايلين وودلي، عن الخوف والقلق بسبب المرض، الذى كان سيؤدى إلى إنهاء حياتها العملية، وهى لاتزال فى العشرين من عمرها، وذلك فى خلال، مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، حيث أعلنت وودلي أنها فاتها الكثير من الأدوار المبكرة لأنها كانت "مريضة جدا."

حيث قالت وودلى "لم أتحدث كثيرًا عن هذا الأمر حتى الآن علنًا، ولكن بالتأكيد فىيوم من الأيام سأقوم بالكشف عن الأمر بـ شكل كامل، لقد كنت مريضة جدا، فى أوائل العشرينات من عمرى، بينما كنت أقوم بتصوير سلسلة Divergent، وبالتالى فأننى كنت أمر بفترات طويلة أشعر بألم جسدى رهيب، وبسبب هذا المرض، رفضت الكثير من الأعمال التى كنت أريد أن أقوم بها، ولكنها فى النهاية ذهبت لـ غيرى من الزملاء التى أكن لهن كل الحب".

وأضافت وودلى "قيل لى كثيرا أنه على أن أفقد الأمل، وأننى لن اعيش طويلا، مما جعلنى أقف فى المنتصف بين، هل سأموت، وتنتهى حياتى، أو يمكننى التغلب على المرض، وأن أقوم من جديد لأتمكن من لعب الأدورا التى أحبها، وأكمل فى طريقى الذى أريده بـ شدة".

Advertisements

وأكملت وودلى " شعرت أنه على الاستسلام كثيرا، بسبب الأصوات التى كنت استمع إليها فى عقلى، لسنوات طويلة، غلى أن استطعت أن اتغلب على الامر فى النهاية، ولكن فى النهاية تحسنت حالتى النفسية كثيرا".

بدأت وودلي حياتها المهنية فى فيلم The Descendants، الذى طرح عام 2011، حيث تم ترشيحها لجائزة جولدن جلوب وفازت بجائزة إندي سبيريت، أما في عام 2014، لعبت دور البطولة في "The Fault in Our Stars"، وحصلت على دور البطولة في سلسلة "Divergent" ، بالإضافة إلى أنها تلعب دور البطولة فى Endings, Beginnings، الذى تم طرحه على منصات البث المختلفة بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.