شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لتوم هانكس ببرنامج تليفزيوني بعد تعافيه من كورونا .. ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعافي النجم العالمي توم هانكس من فيروس كورونا ، ظهر أمس نجم هوليوود الشهير البالغ من العمر ( 63 عاما ) كمقدم لحلقة أمس من برنامج " Saturday Night Live: Home Edition " اي النسخة المنزلية للبرنامج الشهير الذي يحظى بجماهيرية مذهلة حول العالم .

وقد ظهر توم هانكس بدون الاستعانة بخبير ماكياج او ستايلست لكي يظهر بإطلالة مميزة و مع ذلك كان النجم الشهير ذو إطلالة براقة بالحلقة التي قدمها من منزله بدون جمهور.

قال توم في بداية الحلقة "مرحبا ، من الجيد أن أكون هنا معكم ، على الرغم من أنه من الغريب جدًا أن أكون هنا لتقديم حلقة من برنامج Saturday Night Live من المنزل ، إنه حقا وقت غريب لمحاولة أن نقضي وقت ممتع ، ولكن الامتاع و الضحك هو بالفعل أهم شيء لدي برنامج SNL ، لذلك فكرنا في إعطاء أنفسنا هذه الفرصة " .

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وبدأ هانكس الحلقة بتساؤل " لماذا أقوم أنا اليوم بتقديم هذه الحلقة ؟ "، قد أشار النجم الشهير أنه بمجرد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا الذي يهدد العالم شعروكأنه "والد لأمريكا " أكثر من أي وقت مضى .



توم هانكس

ثم قام توم بالتحديث للمشاهدين قائلا إنه وزوجته ريتا ويلسون أنهم الآن بحالة جيدة بل في أفضل حال و شعرا بحالة من الحماس الشديد وهوالشعورالذي بالضرورة إن يشعره الجميع خلال هذه الفترة .

و أشارإلى أنه عندما اكتشف انه مصاب بفيروس كورونا كان هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا في مارس الماضي وعلموا أنهم مصابون بالفيروس ، وتم علاجهم في مستشفى هناك قبل إطلاق سراحهم بعد بضعة أيام .