شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..ياسمين صبرى تودع "فرصة تانية"ويعرض فى رمضان على قنوات ON و DMC و CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصورالنجمة ياسمين صبرى، اليوم الأحد، آخر مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" والذى يجمع بين معظم أبطال العمل، لتودع ياسمين التصوير ويكون من أوائل المسلسلات التى يتم الانتهاء من تصويرها قبل انطلاق العرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يعرض العمل على قنوات ON و DMC و CBC.

وطرحت القنوات المتعاقدة على عرض المسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والتى كشفت عن ملامح شخصيات أبطاله، حيث تظهر ياسمين فى دور فتاة مخطوبة لأحمد مجدى وتتفاجأ بأنه على علاقة بفتاة أخرى لتقرر تركه وفى نفس الوقت تصاب فى حادث وتتوالى الأحداث بعد ذلك فى اطار اجتماعى رومانسى.

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وتخوض ياسمين بـ"فرصة تانية" ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "حكايتى" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشاركها فى البطولة أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادى مهنى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسى وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.