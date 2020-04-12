شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة جورج وسوف لجمهوره بسبب فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم السورى جورج وسوف رسالة لجمهوره، يحثهم بها على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويعد هذا الظهور الأول له منذ وفاة والدته، حيث قال فى فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" أن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية".



جورج وسوف

وتابع: "أول شي لازم نعرف إنه في الله في رب يعبد نحن من قدّه اجانا فيروس صغير هلك البشر"، راجيا من متابعيه الجلوس في المنزل مثلما هو ملتزم بالحجر المنزلي في مسقط رأسه كفرون بسوريا، وإذا كانوا يرغبون في شيء فمن الممكن شرائه عبر الإنترنت بدلا من الخروج من المنزل.

​وكانت والدة جورج وسوف توفيت في شهر فبراير عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض، كما منع تبادل القبلات في عزاء والدته، اتباعا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بالالتزام بالتباعد الإجتماعي.

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ونعى وقتها الفنان السورى جورج وسوف، والدته الراحلة التي توفيت صباح اليوم، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرا"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع.. الدنى أم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس ، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.