شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد.. وهذا ما قاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم التونسى الكبير ظافر العابدين لتهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، قائلا:"كل عام والإخوة المسيحيين بألف خير وصحة ".

وغرد الفنان التونسى عبر حسابه الرسمى بتويتر، لتهنئة المسيحيين بعيد الفصح، قائلا :"كل عام والإخوة المسيحيين بألف خير وصحة بمناسبة عيد الفصح المجيد".



ظافر العابدين

وكان النجم التونسي ظافر العابدين قد نشر فيديو حث به جمهوره علي الالتزام بقواعد السلامة للحفاظ علي صحتهم من فيروس كورونا حيث قدم العديد من النصايح للحفاظ علي سلامة البشر مثل النضافة الشخصية ولابتعاد لمسافة عن بعض لحماية بعضنا.

وفى سياق متصل أدى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صلاة عيد الفصح، اليوم الأحد، بكاتدرائية القديس بطرس، لأول مرة دون مصليين، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد كوفيد 19، و القيود التى تطبقها السلطات الإيطالية للحد من انتشار تلك العدوى، و السيطرة عليها.

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