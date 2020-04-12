أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "بنعدّي" لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم داعياً فيها جميع الناس إلى التفاؤل والتمسّك بالأمل. وجاءت الأعنية الخليجية في شكل موجات إيجابية أرسلها لدول العالم، قائلاً إنها أزمة وتعدي. واستشهد الجسمي في بداية الأغنية بكلمات القادة العرب الخليجيين، معتبراً أن العالم سيتغلب على جائحة كورونا وهي أزمة من جملة الأزمات وسينتصر عليها.

والأغنية من كلمات أنور المشيري وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام و"ميكس" صهيب العوضي، والتي أهداها الجسمي إلى دول الخليج والعالم العربي، لبث روح التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار، رغم كل الظروف الصعبة الراهنة. وتستمعون إلى مقتطف من الأغنية في الفيديو المرفق .وقد عرضت الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي نعيشها في مواجهة فيروس كورونا.

وكان المطرب حسين الجسمى شارك فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين.

بالفيديو: شاهدي أغنية حسين الجسمي يتحدّى كورونا بأغنية "بنعدّي"

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