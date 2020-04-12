بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير الفيصل بعنوان "خلهم يسمعوني"

قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني" نظمها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني). وفيما يأتي كلمات ‏أبيات القصيدة: ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني Advertisements لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني شاهدي الفيديو على الرابط الآتي: اقرئي أيضاً: السعودية تصنف عالميًا في جهودها لمواجهة فيروس كورونا السعودية تواصل جهودها الاستباقية المميزة لمنع انتشار فيروس كورونا ما سبب فرض حظر تجول كامل في 9 مدن في السعودية؟

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