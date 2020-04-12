والدة باسل خياط تخطف أنظار جمهوره بجمالها... صورة

نشر الفنان السوري «باسل خياط» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بوالدته، التي لفتت الأنظار بملامحها الجميلة، والشبه الكبير بينهما، لناحية ملامح الوجه.

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وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين عدد كبير من المتابعين، الذين تغزلوا بوالدة خياط، وأثنوا على جمالها وعلى محافظتها على شكلها الطبيعي، دون الخضوع لعمليات التجميل لتغيير ملامحها.

من ناحية أخرى، يباشر خياط تصوير مشاهده في مسلسل «النحات» في بيروت، بعد أن تم إيقاف التصوير مؤقتاً بسبب فيروس كورونا، وتشاركه البطولة ندى أبوفرحات، وأمل بوشوشة، وليا بوشعيا.

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