ماذا قالت والدة دنيا بطمة بعد قرار سجن ابنتها في قضية "صابة حمزة مون بيبي"؟

أبدت ليلى أطاسي، والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة، حزنها الشديد على سجن ابنتها الثانية ابتسام بطمة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم عصابة «حمزة مون بيبي»، واصفة القرار بالظالم.

ودعت والدة دنيا بطمة على من تسبب في سجن ابنتها «ابتسام» وكتبت في منشور عبر «إنستجرام» رسالة توضح أن كل ما نسب إليها افتراء عليها.

ونشرت والدة دنيا بطمة صورة لابتسام وهي تبكي، ودونت عليها مقولة جاء فيها: «ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي في السماء اقضوا حاجة عبدي».

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بينما علقت على الصورة قائلة: «الله ياخد الحق في كل اللي ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك دعواتي ودعوات كل من يحبك معك، إن مع العسر يسرا فوضت أمري لله عز وجل».

ولم تلق كلمات والدة دنيا بطمة تضامناً معها؛ إذ أكد الكثيرون أن القضية هزت الرأي العام العربي عامة والمغربي خاصةً، فكيف الحديث عن أنها مظلومة، بينما تطرق البعض إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وفي مارس الماضي أعلنت السلطات المغربية عن حبس شقيقة دنيا بطمة، ابتسام، على إثر تورطها بقضية الحساب المزيف «حمزة مون بيبي» الذي أساء للكثير من الفنانين، وأشارت حينها التقارير الإخبارية إلى أن دنيا ستتعرض إلى المصير نفسه، ومنذ ذلك الحين حاولت الفنانة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تتعرض لانتقادات الجمهور.

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