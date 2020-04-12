فرح يوسف: لن أنجب أطفالاً في هذا العالم الموبوء!

كشفت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج «أراب أيدول»، عن يومياتها خلال الحجر المنزلي، حيث أكدت أن نشاطها على مدار اليوم متنوع، وتأتي في مقدمته الاستماع للموسيقى، ثم الرياضة، والطبخ، ومتابعة الأفلام والوثائقيات.

وصرّحت فرح يوسف بأنها اتفقت مع زوجها على تأجيل موضوع إنجاب طفلهما الأول، حتى الانتهاء من أزمة الكورونا، وقالت: «من الصعب والمخيف إنجاب طفل في هذا العالم الموبوء، الفكرة مؤجلة، وبإذن الله بعد انتهاء هذه الأزمة ستباركون لنا».

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كذلك اختارت فرح يوسف أن تمضي فترة الحجر مع النجمات (أمل عرفة)، (شكران مرتجى) و(أحلام الشامسي)، وعن السبب وراء اختياراتها هذه قالت: «هؤلاء الشخصيات الثلاث من أهضم وأجمل الشخصيات الفنية، لا يمكن أن أشعر بالملل أو الضجر معهن؛ لأن أرواحهن جميلة والوقت معهن لا يفوت أبداً».