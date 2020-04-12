سمية الخشاب تثير الدهشة برقصها على أغنية طليقها احمد سعد!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حالة من الاستغراب لدى جمهورها؛ بسبب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الجديد على تطبيق «تيك توك»، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية «بالحلال»، التي شاركها في غنائها على طريقة الديو الغنائي طليقها المطرب المصري أحمد سعد.

وارتدت سمية الخشاب في المقطع عباءة سوداء، وعقداً حول رقبتها، وظهرت بزيّ مقارب للشخصية التي قدمتها في مسلسل «الحلال» الذي عُرض عام 2017، وكانت الأغنية تتراً للمسلسل.

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وتناقلت العديد من الصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير، عبر موقع «إنستجرام»، مقطع الفيديو على نطاق واسع، موجهين لها انتقادات؛ بسبب رقصها وظهورها على أغنية لها علاقة بطليقها، وبرزت التعليقات حول التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها، عندما أعلنا الطلاق وظهرا في مقابلات تلفزيونية لتبادل الاتهامات.

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وكانت سمية الخشاب قد طرحت لجمهورها فيديو كليب أغنيتها الجديدة «عربية أنا» في فبراير الماضي، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد قرابة شهرين من التحضيرات؛ إذْ حرصت الفنانة المصرية على مخاطبة المرأة العربية بشكل عام، ولم تقتصر على المرأة في بلد بعينه.

يُذكر أن سمية الخشاب تزوجت من الفنان أحمد سعد في أكتوبر عام 2017، وسط انتقادات كبيرة، واتهامات لسمية الخشّاب باختطافه من الفنانة ريم البارودي، وانفصل الثنائي في أواخر مارس 2019، وسط جدال واتهامات لبعضهما باستغلال الآخر.

لينك الفيديو :



