ماذا قالت هيفاء وهبي لإليسا بعد ظهورها معها بكليب «هنغني كمان وكمان»؟

بعد المفاجأة التي أسعدت محبيهما والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في كليب الفنانة اللبنانية إليسا الجديد «هنغني كمان وكمان»، وتصدرهما الترند على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، توجّهت هيفاء بالتهنئة لإليسا على الأغنية، متمنية لها المزيد من النجاح والتألّق، كما عبّرت عن سعادتها بمشاركتها في كليب الأغنية.

وكتبت هيفاء لإليسا في صفحتها الخاصة: «ألف مبروك عزيرزتي إليسا، أنا هناك دوماً من أجلك من دون أو مع البيجامة.. الأغنية رائعة استمتعي بنجاحك».

ولاقت فكرة مشاركة هيفاء في كليب إليسا، إعجاب عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن، إضافة إلى الأغنية المفعمة بالإيجابية.

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شاهدي الكليب :