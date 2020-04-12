هناء نصور تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتكشف عن العلاج

أعلنت الفنانة السورية هناء نصور، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقارب الأسبوعين من إعلانها عن إصابتها بأعراض الفيروس أثناء إقامتها في البرازيل.

وقالت نصور عبر فيسبوك إنها شفيت بشكل تام من فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك هذه التجربة التي وصفتها بالقاسية مع المرض.

وأضافت بأنها عانت مع الفيروس خصوصاً في غربتها عن أهلها وبلدها، وقالت: «لم أسمها كورونا لأن لفظ الكلمة بالغربة كان يعني موتاً، لأن ضيق التنفس والقلق مع الوحدة والعزلة والغربة كانوا كافين لتدمير أي إنسان، وحينما كتبت عن مرضي كنت بحاجة لأبكي على صدركم لأشعر أني لست وحدي».

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وكشفت نصور عن أنها شعرت بالخوف من دخول المستشفى؛ لأنها لا تعرف اللغة البرازيلية، وفضلت البقاء مع صديقتها السورية معتمدتين على نصائح المركز الطبي، وعلى ما يقدمه لهما الطب البديل. مبينة أن نوبات السعال والانهيار الجسدي الذي يتبعها مع التعرق والشعور بالبرد دفعها إلى التأخر في التواصل مع أحبتها ومتابعيها.

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وذكرت نصور وصفة علاجها والأطعمة التي تناولتها خلال فترة الحجر، والتي ساعدت على شفائها من هذا الفيروس الخطير.

وقالت: «استنشاق البابونج المغلي مع شرب كأس ثلاث مرات في اليوم، واستنشاق الفيكس مع ماء مغلي أيضاً ثلاث مرات، و«الغرغرة» بمغلي أوراق الليمون والخل والملح بعد التبريد، شرب العصائر وسلطات الفواكه بشكل مكثف، إضافة إلى البيض المسلوق بكثرة مع اللبن، سلطة مع اللحم المسلوق والفاصولياء السوداء»، وأوضحت بأن الطعام كان شيئاً شاقاً لأن عملية البلع كانت قاسية للغاية.

وأعربت نصور عن سعادتها بالاتصالات الكثيرة التي جاءت إليها من الأصدقاء والإعلاميين، معتبرة أنها أهم من كل ما كتبت، وأضافت أنها امتنعت عن الظهور أو الاتصال لأن صوتها لم يكن جيداً، ولا واضحاً لمدة خمسة أيام وفي اليوم السابع بدأ التعافي، مؤكدة أنها ستبقى في منزلها حتى ينتهي الحظر العام ثم اختتمت حديثها بالقول «خليكن بالبيت حتى ماتكونوا ضحية حدا مستهتر».

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