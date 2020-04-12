بين كعك العيد وأطباق السباغاتي والمعجنات..هذا حال النجوم في الحجر المنزلي

مازالت المنافسة قوية بين نجوم العالم العربي الذين يهوون الطبخ في الحجر المنزلي، وسوف نرى المزيد من المهارات وهذه المرة كعك العيك والحلويات وأطباق السباغاتي والتونة وغيرها الكثير.

اليكم النجوم العرب يحضرون كعك العيد والمعجنات والأطباق الشهية في الحجر المنزلي:

View this post on Instagram A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Apr 10, 2020 at 10:55am PDT

نشرت النجمة سيرين عبد النور فيديو عبر انستقرام وهي تحضر قالب الكيك بالشوكولا في الحجر المنزلي، وذكرت مكوناته لجمهورها.

View this post on Instagram A post shared by Rawan Bin Hussain روان بن حسين (@rawan) on Apr 8, 2020 at 11:19am PDT

الفاشينيستا روان بن حسين تحضر بشكل مستمر أشهى الأطباق في الحجر المنزلي ومنها طبق السباغاتي وسندويش التونة الشهية.

Advertisements View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Apr 9, 2020 at 8:35am PDT

النجمة ميريام فارس نشرت فيديو مؤخراً حضرت فيه كعك العيد وبدت بكامل رشاقتها في الحجر المنزلي.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Nasrallah (@nancynasrallah) on Apr 9, 2020 at 12:23pm PDT

كما ان النجمة نانسي نصرالله نشرت فيديو في الحجر المنزلي وهي تحضر معمول العيد وبدت ربة منزل بامتياز.

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