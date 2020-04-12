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كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:46 مساءً - نشرت أمس المطربة اللبنانية “كارول سماحة “، عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر” تغريدتان تعلق فيهما على الاختلاف الدينى بين البعض، وأكدت من خلالهما أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية مثل التسامح والعطاء والمحبة، مشيرة إلى أنها تعيش هي زوجها المسلم رجال الأعمال المصري “وليد مصطفى”، وتمارس في حياتها معه بـ مصر، ديانتها المسيحية بكل حرية.
وكتبت تغرد عبر تويتر:”7 سنوات من حياتى الزوجيّة فى مصر مع زوجى وليد المسلم، أعيش ديانتى المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة، لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائى، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذى نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا فى كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية، المحبّة والتسامح والعطاء”.
وتابعت كارول: “عندما قرأ زوجى، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة دينى؛ فأنا لدى 200 سبب لأناقش دينك، فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.. شكرا!”.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة المسيحية تكشف ملامح حياتها مع زوجها المسلم. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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