كارول سماحة المسيحية تكشف ملامح حياتها مع زوجها المسلم. صور

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:46 مساءً - نشرت أمس المطربة اللبنانية “كارول سماحة “، عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر” تغريدتان تعلق فيهما على الاختلاف الدينى بين البعض، وأكدت من خلالهما أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية مثل التسامح والعطاء والمحبة، مشيرة إلى أنها تعيش هي زوجها المسلم رجال الأعمال المصري “وليد مصطفى”، وتمارس في حياتها معه بـ مصر، ديانتها المسيحية بكل حرية.

وكتبت تغرد عبر تويتر:”7 سنوات من حياتى الزوجيّة فى مصر مع زوجى وليد المسلم، أعيش ديانتى المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة، لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائى، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذى نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا فى كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية، المحبّة والتسامح والعطاء”.

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🔴 1) ٧سنوات من حياتي الزوجيّة في #مصر مع زوجي وليد المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة.

لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا في كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس...(يتبع👈) — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) April 11, 2020

وتابعت كارول: “عندما قرأ زوجى، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة دينى؛ فأنا لدى 200 سبب لأناقش دينك، فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.. شكرا!”.

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🔴 2). إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء.

عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك!

فما الغاية من الدخول في متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟!

شكرا !!!! — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) April 11, 2020

صورة من حفل زفاف “كارول سماحة” و رجل الاعمال المصرى وليد مصطفي

صورة من حفل زفاف “كارول سماحة” و رجل الاعمال المصرى وليد مصطفي