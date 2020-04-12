حلمي وراغب والفيشاوي وشريف منير..الحجر المنزلى يكشف مواهبهم المدفونة في المطبخ . .”فيديو”

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:46 مساءً - تبعًا للقوانين الجديده التى يتبعها العالم في الفتره الآخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كحظر التجوال، والحجر المنزلي الذي يُلزم الجميع بضرورة المكوث في المنازل، فقد كان لذلك نتيجة إيجابية علي عدد من النجوم والفنانين حيث ساعدهم علي إكتشاف مواهب جديدة وتجربة أشياء جديدة وغريبة في بعض الأحيان ومشاركة جمهورهم ومتابعيهم بتلك التجارب، وأبرز هؤلاء النجوم أحمد حلمى، شريف منير، راغب علامه وأحمد الفيشاوي .

حيث شارك النجم أحمد حلمى جمهوره تجربه جديدة من خلال فيديو له وهو في المطبخ يقوم بأعداد أكلة شعبية مصرية تسمى “سخينة” واضاف تعليقًا عليه: “يومياتى فى الحظر المنزلى”.

ويُذكر أن حلمي قد شارك جمهورة فى فيديو سابق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يدعوهم فيه بالمكوث فى المنزل، منعا لتفشى وانتشار فيروس كورونا، وأضاف تعليقًا: “زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد ألعب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاتة، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت”.

وأيضا الفنان المصري “شريف منير” الذي شارك جمهوره مقطع فيديو وهو يقوم بعمل الفيشار والبيض بالبسطرمة وأضاف تعليقًا عليه: “أحسن حاجة تعملها دلوقتى فى الحظر الفيشار مفيد جداً للكورونا.. حلاوتك ياشيرى”.

Advertisements

كما كشف” أحمد الفيشاوى” عن حبه الدائم بالتواجد في المطبخ بشكل عام ونشر مؤخرًا مقطع فيديو يشارك جمهوره وهو يقوم بطهي أكلة جديدة، وقال خلال هذا المقطع: “أنه يحب أن يقوم بتتبيل اللحمة ضاحكاً ، بحب ألم الزبالة اوى”.

ونشر فيديو آخر وهو يرقص داخل المطبخ علي ألحان اغنية لـ محمد فؤاد “صلصة اديها صلصة”، وأضاف تعليقاً على الفيديو: “العشا جاهز”.

وذات الأمر للنجم اللبنانى “راغب علامة” الذي قام بنشر فيديو عبر حسابة الرسمى بموقع “إنستجرام” وهو داخل مطبخه وقال: “جى عبالى اتسلى وانا بالبيت بعمل صحن جديد”وتفاعل معه جمهوره ومحبية بكثير من التعليقات الإيجابية.