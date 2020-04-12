شريهان توجه رسالة مفاجئة إلي “ضرتها” إسعاد يونس أمام الجميع. والأخيرة ترد عليها

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:46 مساءً - نشرت اليوم الموافق الأحد12 إبريل، النجمة “شريهان”، تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”توجه من خلالها رسالة تهنئة إلي الفنانة القديرة” إسعاد يونس” التى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ70

وغردت شريهان،على تويتر، فقالت لها: ” كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة”.

كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة This is a Twitter Status الرائعة This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد #صاحبة_السعادة ❤..



كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة #إسعاد_يونس الرائعة ❤.. #HappyBirthday @isaad ⚘⚘⚘ #Sherihan 💞 Advertisements — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2020

فترد عليها النجمة اسعاد يونس بتغريده تقول لها فيها : “بحبك يا شيري”.

وهكذا جاءت كلمات شريهان المليئة بالمحبة إلى “ضرتها” إسعاد التى ردت عليها بالرد المماثل المليئ بالحب والمودة، ويُذكر أن استضافت إسعاد يونس الفنان “عمرو يوسف” في حلقة من برنامجها “صاحبة السعادة” ، وتحدثا سوياً عن جميلات السينما المصرية وحين جائت صورة شريهان، علقت إسعاد عليها لتقول له: “أنا شهادتي في شريهان مجروحة”، ليؤكد عمرو يوسف بدوره على جمال النجمة الأستعراضية شريهان.

وعادة ما تؤكد شريهان مراراً وتكراراً علي طيبة وصفاء العلاقة بينهما، وتذكر دائمًا موقف “إسعاد يونس” النبيل وكيف وقفت بجوارها في فترة مرضها القاسية.