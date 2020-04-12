سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا في هذا الموعد

Apr 12, 2020
تستعد النجمة سميرة سعيد لاحياء حفلاً غنائياً في الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء المقبل، “أون لاين” على قناة وزارة الثقافة عبر موقع يوتيوب، حيث من المتوقع ان تغني الديفا مجموعة من أغنياتها الخاصة ومنها الأغنية الجديدة التي اطلقتها مؤخراً بعنوان “واقع مجنون” كلمات بهاء الدين محمد، الحان اشرف سالم، توزيع محمد عرام. الأغنية مصرية، مناسبة للظروف الراهنة التي تمر بها البشرية بشكل عام وتتحدث عن واقع الحياة والظروف الصعبة التي يمر بها الناس.
نذكر ان ألبوم سميرة سعيد أصبح جاهزاً ولكن الوقت ليس مناسباً لطرحه خاصة انها لا تعلم “الدنيا رايحة فين” ولان طرح الالبوم “عاوز روقان” بحسب تعبيرها.
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