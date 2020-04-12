أيمن عبد السلام: تعنيف الزوجات أصعب من كورونا.. وأحاول تعلم الطهي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وجهٌ جديد كشف عنه الفنان أيمن عبد السلام، مؤخراً باستخدام تطبيق التيك توك، وكما فاجأنا مرات ومرات بشخصيات درامية شكلت صلة وصل قوية بينه وبين جمهوره العربي، عاد وفاجأنا مرة جديدة بالروح المختلفة التي أظهرها عبر هذا التطبيق، تعليقاً على الموضوع صرح أيمن عبر فيديو حصري لـ "فوشيا" أنه أحب فكرة البرنامج المسلية ومازال يتعلم عليها أكثر وأكد أنه يتابع بعض الزملاء عبر هذا البرنامج.

أيمن الذي بدا واضحاً عليه خسارته للكثير من الوزن في الفترة الأخيرة تحدث بعفوية عن الرابط بين الوزن والحجر الصحي وقال: "لا أستطيع أن أحرم نفسي من شيء، أحب الحلويات و الشوكولا، كنت أقوم بالتمارين الرياضية كل يوم، لكن مع إغلاق النوادي تحولت لهامد ومسترخي ومقصر بحق الرياضة".

ورغم عدد أصدقائه الكبير من الوسط الفني ومن خارجه، اختار أيمن أربعة فنانين لإمضاء فترة الحجر المنزلي معهم وبناء على قائمة الفنانين الذين تواصل معهم مؤخراً فقد وقع اختياره على معتصم النهار، ودانة مارديني، ونظلي الرواس وهبة نور.

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وبإنسانيته المعتادة توجه أيمن عبد السلام برسالة لكل الأزواج الذي يعانون من زيادة الخلافات خلال الحجر الصحي طالباً منهم التحلي بالصبر وأضاف: "سمعت في الأخبار عن زيادة نسبة الزوجات المعنفات خلال فترة الحجر وهذا أمر غير مقبول، بالرغم من الخطر هناك من يعنف السيدات ولهذا الموضوع تبعات نفسية ربما أصعب من الفيروس بنفسه".

عبر "فوشيا" كشف عبد السلام عن توقف تصوير الجزء الثاني في مسلسل (عروس بيروت) بسبب أزمة الكورونا بعد أن كان من المنوي استكمال تصويره في تركيا خلال هذه الفترة، وعن العمل قال: "كل الأشخاص الذين يعملون في هذا المسلسل سواء أبطال أو فنيين هم أشخاص رائعين، أعتقد أن هذا الجزء سيشكل حالة عربية مهمة كما حدث مع الجزء الأول وربما أكثر".

ختاماً، نوّه أيمن عبد السلام إلى أنه متفائل بنهاية قريبة لهذه الحالة التي نعيشها، وأضاف: "مررنا بظروف صعبة وبحرب دامت ما يقارب التسع سنوات وكنا صامدين، الفرح والتفاؤل هما لغة الأقوياء، لننظر إلى الجانب الإيجابي من هذه الأزمة وكيف أصبحنا أقرب إلى بعضنا البعض وأقرب إلى الله عز وجل".