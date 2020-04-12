النجوم يحتفلون بعيد الفصح في زمن كورونا.. وإهانة الرموز الدينية تتصدر المشهد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حال فيروس كورونا دون أي نشاط اجتماعي منذ أن خيم على العالم من أكثر من ثلاثة أشهر، وطال هذه المرة الأعياد والمناسبات الدينية، إذ لم يتمكن المسيحيون هذا العام من حضور القداس والقيام بالزيارات وإقامة الصلوات الجماعية في عيد الفصح نتيجة تفشي هذا الفيروس.

وبدلاً من ذلك؛ استعان المسيحيون بتكنولوجيا العصر ورتبوا اللقاءات وبثوها عبر الشاشات الصغيرة.

ونقل النجوم مراسم احتفالاتهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كل مع أسرته الصغيرة، بينما ذهب بعض الفنانين أبعد من ذلك بقليل، حين شاركوا بالترانيم في الكنائس القريبة منهم.

وظهرت الفنانة اللبنانية يارا بمقطع فيديو ترنم فيه بمناسبة عيد الفصح ولتذكر العالم بواقعة صلب المسيح.

كما أطلت الفنانة عبير نعمة أيضاً بفيديو من الكاتدرائية وهي تؤدي ترتيلة أنا الأم الحزينة رفقة فرقة ترديد صغيرة وبحضور قليل، تحسباً لأي فعل من شأنه الإضرار بإجراءات الوقاية المفروضة حالياً.

وكما ظهر الفنان ناصيف زيتون وهو يرنم من كنيسة المخلص بالأشرفية من غير حضور أشخاص بسبب الفيروس، واستعاض بدل ذلك ببث المناسبة عبر شاشة الـ MTV.

وشاركت الفنانة ميريام فارس مع ابنها جايدن في تلوين البيض وتحضيره للاحتفال بهذا اليوم، وهو جزء أصيل يتم تحضيره لهذا العيد بالإضافة إلى شوكولاتة الأرانب.

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وكتبت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها على إنستغرام:"نفسي حزينة حتى الموت يا يسوع"، في إشارة لمناجاتها له وتضرعها إليه.

واستغلت الفنانة سيرين عبد النور هذه المناسبة ونشرت آية من الإنجيل، لتفند عن المشككين بهذا اليوم فكرتهم، فقد جاء في الآية:"وأخَذَ أحَدُ المُجرِمَينِ المُعلَّقَينِ على الصَّليبِ يَشتُمُهُ ويَقولُ لَه: ((أما أنتَ المَسيحُ؟ فخَلِّصْ نَفسَكَ وخَلِّصْنا! )) فاَنتَهَرَهُ المُجرِمُ الآخَرُ قالَ: ((أما تَخافُ اللهَ وأنتَ تَتحَمَّلُ العِقابَ نَفسَهُ؟ نَحنُ عِقابُنا عَدلٌ، نِلناهُ جَزاءَ أعمالِنا، أمَّا هوَ، فما عَمِلَ سُوءًا)). وقالَ: ((أُذكُرْني يا يسوعُ، متى جِئتَ في مَلكوتِكَ)). فأجابَ يَسوعُ: ((الحقَّ أقولُ لكَ: سَتكونُ اليومَ مَعي في الفِردَوسِ)). اسجد لآلامك ايها المسيح".

وشارك الفنان فارس كرم جمهور بصورة للمسيح كتب فيها: "نسجد لآلامك أيّها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدّس خلّصت العالم". بينما تمنت الفنانة نادين نجيم بيوم سبت النور الصحة والسعادة والأيام الحلوة للجميع.

من جهة أخرى؛ فتحت هذه المناسبة ملف ضرورة احترام الأديان والتزام حدود التعبير مع المخالف بالدين، وخاصة من قبل الأشخاص الذين يقصدون كتابة تعليقات سلبية تجاه الأشخاص والرموز الدينية، فقد كتبت الفنانة إليسا بهذا الصدد: "انا مسيحية وبفتخر بايماني وماحدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم لان الدين اخلاق".

وعلقت نادين نجيم: "سامحني يا يسوع ما رح حط صورتك ع مواقع التواصل لاني بحبك وما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك".