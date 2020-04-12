عمرو سعد يدعم «الأطباء» بـ100 زى وقاي وينقل التحدي لهنيدي وصلاح

قرر الفنان توفير 100 زي وقائي للأطباء لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع "إنستجرام".

وطالب سعد، عددا من المشاهير بمشاركته في هذه الحملة، وهم: "محمد صلاح، وتريزيجيه، وأحمد السقا، ومحمد هنيدي".

وقال عمرو سعد، إن ما يفعله الأطباء في هذه المرحلة عمل بطولي يستوجب الوقوف خلفهم لأنهم صف الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

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