شيماء سيف ترد على شيرين عبد الوهاب وأمنيتها في قضاء الحظر معها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنانة التي تتمنى أن تقضي الحظر معها، موضحة أنها تتمنى أن تكون شيماء سيف معها خلال هذه الفترة.

من جانبها، ردت شيماء عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: "يا شيري ده أنا اللي بموت فيكي ويبقى أحلى حظر في العالم اللى أكون موجودة فيه مع أم قلب طيب القمر صاحبة أجمل صوت فى الدنيا بحبك أوى أوى أوى".

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.

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