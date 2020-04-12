بلاغ ضد محمد هنيدي لسخريته بقرار مد حظر التجوال

تقدم المحامي أحمد محمد عناني ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد هنيدي لسخريته عبر الفيس بوك بقرار مد حظر التجوال.

واضاف البلاغ انه تخلص الواقعة في إعلان الحكومة المصرية مد حظر التجوال لمدة أسبوعين وليوم 23 أبريل ، وعلق المشكو في حقة ساخرًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأربعاء الموافق الثامن من الشهر الجاري كاتبًا:"ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول اهم عشر سنين في الحظر "

واشار البلاغ ان مثل هذة العبارات يثير الغضب والرعب والقلق والفزع في نفوس المواطنين وزعزعت الثقة بين المواطن والحكومة ،وذلك لكونه ذات حيثيات وله جمهور كبير شاهد وتابع تصريحة في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي قدم وساق ،في دعم الثقة بين الشعب والحكومة ،للتمكن من عبور الأزمة ،فبدلا من أن يقف ويثمن دور الدولة ،يدلي بتصريح يتهكم فيه علي أبطال الأزمة .



وطالب مقدم البلاغ ،إتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقة ،مصادرة وإغلاق صفحته الشخصية الموثقة علي مواقع التواصل الإجتماعي .

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