ميريام فارس تستغل الحجر الصحي بالرقص وتحضير كحك العيد

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بفيديو لها من إجراءات السلامة والوقاية التي تتخذها داخل منزلها، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.

وعلقت ميريام فارس على الفيديو التي نشرته عبر "إنستجرام"، والتي ظهرت فيه في المطبخ وهي ترتدي قفازات في يديها، قائلة: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد ????????‍???????? #خليك_بالبيت #الحجر_الصحي".

وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.

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