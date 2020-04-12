إلهامي دهيمة يجدد التعاون مع إليسا بـ"هنغني كمان وكمان"

يجدد الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، تعاونه مع إليسا بعد أغنية "عشت وشفت"، وذلك في ألبومها الجديد من خلال أغنية "هنغني كمان وكمان" والذي يتعاون فيها إلهامي مع الشاعر شادي نور والمحلن محمد يحيي.

وقال دهيمة، إن الأغنية الأولى من ألبومها الجديد ومن المقرر أن تطرح على هيئة السينجل خلال 48 ساعة.

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